MANFREDONIA – Un vasto incendio di sterpaglie e pineta è divampato nel pomeriggio di oggi in località Siponto, nei pressi del Camping Lido Salpi, rendendo necessario l’intervento di un imponente dispositivo dei Vigili del Fuoco e l’evacuazione preventiva della struttura ricettiva.

L’allarme è scattato intorno alle 16, quando le fiamme hanno interessato la vegetazione a ridosso del campeggio. Sul posto è immediatamente intervenuto il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, che ha dispiegato numerose squadre provenienti dai distaccamenti di Manfredonia, San Giovanni Rotondo e Lucera, oltre alla squadra AIB (Antincendio Boschivo) di Foggia, un’autobotte di supporto e il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS).

Complessivamente sono impegnati nelle operazioni 10 automezzi e 24 vigili del fuoco.

Per ragioni di sicurezza, la squadra dei Vigili del Fuoco di Manfredonia, prima a raggiungere il luogo dell’incendio, ha provveduto ad allontanare i circa 100 ospiti presenti all’interno del campeggio.

Il DOS sta inoltre valutando il ricorso a un mezzo aereo dei Vigili del Fuoco, considerata la difficoltà di accesso dei mezzi terrestri all’interno della pineta interessata dalle fiamme.

Alle operazioni di spegnimento e contenimento dell’incendio collaborano, sotto il coordinamento dei Vigili del Fuoco e ai sensi degli articoli 9 e 10 del Codice della Protezione Civile, anche diverse squadre di volontariato e unità dell’ARIF (Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali).

L’intervento è tuttora in corso e si lavora per circoscrivere il rogo ed evitare che le fiamme possano propagarsi ulteriormente nell’area boschiva e interessare altre strutture presenti nella zona.