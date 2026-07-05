Incendio nelle campagne in località Evangelista: agricoltori in prima linea con i trattori, cicogne osservano sconsolate (VIDEO)

Cerignola – Un incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi nelle campagne di Cerignola, ai confini con Zapponeta, lungo la strada Rivolese, in località Evangelista.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, le fiamme sarebbero partite dal ciglio della strada, propagandosi rapidamente alla vegetazione secca favorita dalle alte temperature e dal vento.

Provvidenziale l’intervento di numerosi agricoltori della zona che, utilizzando i propri trattori, hanno realizzato fasce tagliafuoco per contenere l’avanzata del rogo e impedire che raggiungesse i terreni coltivati e le aziende agricole circostanti.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Zapponeta, insieme ai mezzi impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Le immagini documentano l’imponente colonna di fumo visibile a chilometri di distanza e mostrano anche una scena significativa: due cicogne, simbolo della ricca biodiversità dell’area, rimaste nei pressi della zona interessata dall’incendio mentre le operazioni erano ancora in corso. Al momento non si segnalano persone coinvolte. Restano da accertare le cause che hanno originato il rogo.

Servizio in aggiornamento.

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