SAN FELE (POTENZA) – Non ce l’ha fatta Roberto Frezza, operaio di 53 anni originario di Apricena (Foggia), rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto giovedì scorso a San Fele, in provincia di Potenza.

L’uomo era impegnato per conto di un’impresa in lavori di riqualificazione di un’area quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto coinvolto nell’incidente. Soccorso dal personale del 118, era stato trasportato d’urgenza all’ospedale “San Carlo” di Potenza, dove è rimasto ricoverato in condizioni critiche.

Nelle ultime ore il quadro clinico si è aggravato fino al decesso, avvenuto nella mattinata di oggi.

Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Potenza ha aperto un’inchiesta per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Gli investigatori dovranno chiarire le circostanze in cui si è verificato l’infortunio e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

La morte di Roberto Frezza riaccende l’attenzione sul tema degli incidenti sul lavoro, una piaga che continua a mietere vittime in tutta Italia. Lo riporta Skytg24.