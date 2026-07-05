MANFREDONIA – Novena, celebrazioni liturgiche, processione, momenti di preghiera e appuntamenti dedicati alla comunità. Torna anche quest’anno la festa in onore di Santa Maria del Carmine, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dalla parrocchia e dall’intera città.

Il programma prenderà il via dal 7 al 15 luglio con la tradizionale novena di preparazione alla solennità della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Ogni sera, alle 17.45, è prevista la celebrazione dei Vespri, seguita alle 19 dalla Santa Messa. Alle 20.15 si terrà il Rosario meditato nei cortili e nelle strade della parrocchia.

La giornata di mercoledì 15 luglio, vigilia della festa, sarà caratterizzata dai Primi Vespri alle 18.30, dalla Santa Messa con benedizione e imposizione degli Scapolari alle 19 e dalla Veglia di preghiera eucaristica e mariana alle 20.30.

Il momento centrale sarà giovedì 16 luglio, giorno della Solennità della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Le celebrazioni inizieranno alle 6 con lo sparo di mortaretti e proseguiranno con le Messe delle 7.30, 9 e 10.30. Alle 8 e alle 18.15 la tradizionale sfilata della banda musicale attraverserà le vie della parrocchia.

Nel pomeriggio, alle 17.30, si terranno il Santo Rosario e i Vespri solenni, mentre alle 18.30 sarà celebrata la Santa Messa presieduta da monsignor Michele Fusco, vescovo di Sulmona-Valva.

Alle 19.30 partirà la processione del Sacro Quadro della Madonna del Carmine, che attraverserà le principali vie della parrocchia, accompagnata dalla partecipazione dei fedeli.

Accanto alle celebrazioni religiose sono previste anche alcune iniziative dedicate alla cittadinanza. Tra queste, il 12 luglio il concerto “Dona nobis pacem” della Schola Cantorum, il 14 luglio la festa conclusiva del Grest parrocchiale, il 16 luglio il concerto “TerrAnima” e, il 17 luglio, la serata musicale “Una musica può fare”, curata dall’Accademia UMPF.

«Con gioia invitiamo tutti i fedeli, le famiglie, i giovani e l’intera cittadinanza a partecipare ai solenni festeggiamenti – è l’invito della comunità parrocchiale – affinché questo sia un tempo di grazia, di preghiera, fraternità e condivisione sotto la protezione della Vergine del Carmelo».