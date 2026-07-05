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ARTISTI STRADA Manfredonia. Comune invita artisti di strada, musicisti, teatranti per “Una Rotonda sul Mare – Live & Dance”

Il Comune metterà gratuitamente a disposizione degli artisti selezionati apposite postazioni sul lungomare

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

ARTISTI DI STRADA SUL LUNGOMARE: IL COMUNE INVITA GIOCOLIERI E CREATIVI PER IL MANFREDONIA FESTIVAL

Il Comune di Manfredonia intende promuovere e valorizzare le forme diffuse di espressione artistica e culturale negli spazi pubblici cittadini, favorendo iniziative capaci di animare il territorio, creare momenti di incontro e rafforzare l’attrattività della città durante il periodo estivo.

Nell’ambito del Manfredonia Festival – Estate 2026, l’Amministrazione comunale invita artisti di strada, buskers, musicisti, performer, giocolieri, artisti circensi, danzatori, teatranti e creativi a manifestare il proprio interesse ad esibirsi nelle giornate dell’iniziativa “Una Rotonda sul Mare – Live & Dance”, in programma il 31 luglio, 7 agosto e 21 agosto 2026, presso la Rotonda e il Lungomare di Manfredonia.

Il Comune metterà gratuitamente a disposizione degli artisti selezionati apposite postazioni sul lungomare, individuate dall’Ente in base alla disponibilità degli spazi e alle esigenze organizzative delle serate.

La partecipazione avverrà senza corresponsione di compensi o cachet da parte del Comune di Manfredonia e dovrà svolgersi nel rispetto del regolamento comunale vigente, delle indicazioni organizzative, di sicurezza, decoro urbano e quiete pubblica che saranno comunicate dagli uffici competenti.

Gli artisti interessati dovranno inviare la propria candidatura tramite PEC all’indirizzo del Protocollo del Comune di Manfredonia: protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it.

Le candidature saranno valutate dagli uffici competenti tenendo conto della tipologia della proposta artistica, della coerenza con il contesto dell’iniziativa, della disponibilità degli spazi e delle esigenze organizzative complessive.

“Con questo invito vogliamo aprire ulteriormente il Manfredonia Festival alla creatività, all’arte diffusa e alla partecipazione spontanea degli artisti, valorizzando il lungomare come luogo di incontro, spettacolo e bellezza condivisa. Le serate di Una Rotonda sul Mare saranno anche un’occasione per vivere gli spazi pubblici in modo nuovo, accogliente e festoso”, dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente.

“Il Manfredonia Festival è anche questo: una città che accoglie, che si anima e che mette a disposizione i suoi luoghi più belli per favorire cultura, socialità e partecipazione. L’arte di strada può contribuire a rendere ancora più vive le serate estive, offrendo a cittadini e visitatori momenti di intrattenimento semplice, spontaneo e di qualità”, dichiara il Sindaco, Domenico la Marca.

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