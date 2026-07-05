Manfredonia, dal 9 all’11 luglio torna ‘Ecoè – Festival della Sostenibilità’

Torna a Manfredonia la seconda edizione di Ecoè – Festival della Sostenibilità, in programma il 9, 10 e 11 luglio 2026, con un’edizione ampliata, diffusa e articolata in nuovi percorsi tematici e luoghi simbolo del territorio.

Il festival conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di costruire un percorso stabile dedicato alla sostenibilità, declinata non solo come tutela ambientale ma come qualità della vita, benessere, educazione, cultura e sviluppo consapevole. Il programma si sviluppa in cinque direttrici: Proteggere, Prendersi cura, Gustare, Ispirare e Innovare.

Le attività si svolgeranno in una rete di spazi urbani e naturalistici che valorizzano l’identità della città, tra cui la Pineta di Siponto, l’Oasi Laguna del Re, la spiaggia di Siponto e Piazzale Diomede, trasformando il festival in un evento diffuso legato al rapporto tra ambiente e comunità.

“Con la seconda edizione di Eco è, Manfredonia consolida un percorso che guarda al futuro attraverso una visione sempre più ampia della sostenibilità. Un valore che riguarda la tutela dell’ambiente, ma anche la qualità della vita, il benessere delle persone, la cultura, l’educazione e la crescita della comunità. Vi invito a vivere questi giorni con curiosità e partecipazione: il futuro si costruisce insieme, attraverso l’impegno e le scelte quotidiane di ciascuno di noi.” — Rita Valentino, Assessora alla Sostenibilità e Qualità della Vita del Comune di Manfredonia

Ecoè si inserisce inoltre nel percorso avviato dal Comune con l’adesione alla Rete dei Comuni Sostenibili e il riconoscimento di Città della Carta di Comieco, rafforzando l’impegno verso uno sviluppo centrato su ambiente, persone e territorio.

IL PROGRAMMA ECOè – Programma Completo

IL PROGRAMMA

Giovedì 9 luglio 2026

Alla Rotonda di Viale Miramare, apertura all’alba con Silent Yoga & Mindfulness in cuffia alle ore 6:00.

Alla spiaggia di Siponto, presso Lido Aurora Nord

Ore 17:00 “Salviamo il Mare”, laboratorio per bambini con materiali riciclati e spettacolo teatrale

Ore 19:30 Silent Yoga al tramonto

In Pineta di Siponto

Ore 18:30 talk “Dalle Foreste alle Case: Costruire il Futuro senza distruggere” con architetti e professionisti del settore

Ore 19:30 laboratorio “Piccoli Costruttori in Pineta” con costruzione di casette per uccellini

Ore 21:00 proiezione del film Wall-E

A Villetta Via Orto Sdanga intervento di depaving a cura di Spagnuolo Ecologia per la restituzione di suolo alla biodiversità.

A Piazzale Diomede presidî permanenti dedicati a raccolta differenziata, governance urbana e partecipazione civica, oltre a spettacoli e musica con AINÉ e DJ set finale.

Venerdì 10 luglio 2026

In Piazza Maestri d’Ascia Silent Yoga all’alba.

Al Molo di Ponente, dal Centro Velico Gargano, alle 17:00 liberazione in mare della tartaruga marina Caretta caretta “Ecoè”, con la partecipazione di Licia Colò.

In Pineta di Siponto presentazioni editoriali, talk su ambiente e cucina sostenibile, cooking show e degustazioni.

In serata concerto acustico “Sound of Light” con Gianmarco Carroccia dedicato a Battisti e Mogol.

A Piazzale Diomede attività sportive, laboratori artistici e musica live fino a tarda sera.

Sabato 11 luglio 2026

Alla Rotonda di Viale Miramare ancora Silent Yoga all’alba.

All’Oasi Laguna del Re visita guidata, sessione di yoga in musica e degustazioni di prodotti locali.

A Piazzale Diomede proseguono laboratori, sport, workshop sulle bioplastiche e spettacoli musicali, tra cui “L’altra faccia della Sostenibilità”, fino ai DJ set notturni.

Ecoè 2026 si conferma così un festival diffuso che intreccia natura, cultura, educazione e partecipazione attiva, trasformando Manfredonia in un laboratorio a cielo aperto di sostenibilità.