Manfredonia, la magia dell'alba sulla spiaggia Castello: quando il mare si risveglia nel silenzio

MANFREDONIA – C’è un momento, prima che il sole conquisti il cielo, in cui la spiaggia Castello si trasforma in un luogo sospeso tra sogno e realtà. Le prime luci dell’alba tingono il mare di sfumature dorate, mentre il silenzio avvolge ogni cosa e le onde accarezzano dolcemente la riva.

Nello scatto di BeMo, una figura immersa nell’acqua diventa il simbolo di quell’istante unico in cui estate, natura e tranquillità si incontrano. Un’immagine che racconta la bellezza autentica di Manfredonia, lontana dalla frenesia delle ore più affollate, quando il Golfo offre uno spettacolo capace di emozionare residenti e visitatori.

“Non c’è nudità prima dell’alba” è una frase che richiama la semplicità e la libertà di vivere il mare nelle prime ore del giorno, quando la spiaggia è ancora quasi deserta e il tempo sembra rallentare.

L’estate sipontina continua così a regalare scorci suggestivi, confermando la spiaggia Castello tra i luoghi più amati per ammirare il sorgere del sole e riscoprire il fascino discreto della costa di Manfredonia.

Foto: BeMo

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