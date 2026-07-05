MANFREDONIA – Un cammino di preghiera, fede e devozione accompagnerà la comunità parrocchiale di San Camillo De Lellis verso la ricorrenza del Santo fondatore dei Ministri degli Infermi. Dal 5 al 14 luglio la parrocchia vivrà un intenso calendario di appuntamenti religiosi che culminerà nella festa liturgica di martedì 14 luglio, giornata dedicata a San Camillo.

La preparazione prenderà il via con la solenne novena, in programma dal 5 al 13 luglio. Dal lunedì al sabato, alle 18, sarà recitato il Santo Rosario, seguito alle 18.30 dalla celebrazione eucaristica con la novena e il canto delle Litanie di San Camillo. La domenica gli orari saranno differenziati, con la Santa Messa alle 8, il Rosario alle 18.30 e una seconda celebrazione eucaristica alle 19.

Tra gli appuntamenti particolari spicca quello di mercoledì 8 luglio, quando il Rosario e la Santa Messa saranno animati dall’Associazione “Figli amati”, momento di partecipazione comunitaria inserito nel percorso di preparazione.

Un momento particolarmente significativo sarà vissuto lunedì 13 luglio, in occasione del 37° anniversario della dedicazione della chiesa parrocchiale. La serata prevede il Rosario alle 18, la celebrazione eucaristica alle 18.30 con la novena e il canto delle Litanie di San Camillo e, alle 21, la commemorazione del Pio Transito di San Camillo, tradizionale appuntamento che richiama numerosi fedeli.

Il culmine dei festeggiamenti sarà martedì 14 luglio, giorno della festa liturgica. Il programma si aprirà alle 8 con la Santa Messa, seguita alle 10.30 da una celebrazione eucaristica durante la quale saranno benedette le Croci Rosse e si terrà l’affidamento dei bambini al Santo, accompagnato dalla tradizionale supplica.

Nel pomeriggio, alle 18.30, è previsto il Santo Rosario, mentre alle 19 sarà celebrata la Messa solenne, momento centrale della ricorrenza, con la partecipazione della comunità parrocchiale e dei fedeli.

La festa di San Camillo De Lellis rappresenta ogni anno un’importante occasione di raccoglimento spirituale e condivisione, richiamando il messaggio del Santo patrono degli ammalati, degli operatori sanitari e di quanti dedicano la propria vita al servizio dei più fragili. Un appuntamento che rinnova i valori della carità, dell’accoglienza e della solidarietà, profondamente radicati nella vita della comunità di Manfredonia.