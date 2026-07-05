OTRANTO – Ha sacrificato la propria vita per mettere in salvo i suoi due figli gemelli di otto anni, trascinati al largo dalla corrente. È morto pochi istanti dopo averli riportati a riva, colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. La tragedia si è consumata sabato su una spiaggia libera del litorale di Otranto e ha profondamente scosso l’intero Salento.

La vittima è Gennaro Cagnazzo, 54 anni, originario di Sanarica e residente a Maglie, funzionario amministrativo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) di Lecce.

Secondo quanto ricostruito, i due bambini erano stati sospinti al largo dalle correnti marine. Cagnazzo si è gettato immediatamente in acqua per soccorrerli. In suo aiuto sono intervenuti anche due bagnini del vicino lido La Castellana, che hanno contribuito a riportare tutti in sicurezza verso la riva. Una volta accertatosi che i figli fossero salvi, il 54enne si è improvvisamente accasciato sulla spiaggia.

I tentativi di rianimazione praticati da due dottoresse presenti sul posto, in attesa dell’arrivo del personale del 118, si sono rivelati purtroppo inutili. Sul luogo della tragedia è intervenuto anche il pubblico ministero di turno, Alessandro Prontera, che ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

I due bambini, illesi ma profondamente sotto shock, sono stati affidati alle cure di uno psicologo. La moglie è stata raggiunta dalla drammatica notizia poco dopo l’accaduto.

La scomparsa di Gennaro Cagnazzo ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio da parte di amici, colleghi e conoscenti, che sui social lo ricordano come una persona perbene, profondamente legata alle proprie origini e alla famiglia.

Anche il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha espresso il proprio dolore con una nota ufficiale, nella quale il presidente Andrea Lenzi e l’intero Ente hanno manifestato vicinanza ai familiari, ai colleghi e agli amici del dipendente, ricordandone le qualità umane e professionali.

Cagnazzo ricopriva il ruolo di responsabile dell’Unità organizzativa per il coordinamento generale e le relazioni con il pubblico presso l’Istituto di fisiologia clinica del Cnr di Lecce.

L’ultimo saluto a Gennaro Cagnazzo sarà celebrato oggi, domenica 5 luglio, alle ore 17, nella Chiesa Matrice di Sanarica, il paese d’origine al quale era rimasto profondamente legato. Una comunità intera si prepara a stringersi attorno alla famiglia per rendere omaggio a un uomo che, fino all’ultimo istante, ha messo davanti a tutto la vita dei propri figli. Lo riporta TGCOM24.COM.