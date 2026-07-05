Muore annegato nella piscina di un hotel a San Giovann Rotondo: vittima un 27enne

SAN GIOVANNI ROTONDO / Muore annegato nella piscina di un hotel: la vittima è un 27enne di origini polacche

SAN GIOVANNI ROTONDO – Tragedia nella tarda serata di sabato 4 luglio a San Giovanni Rotondo, dove un giovane di 27 anni, di origini polacche, è morto dopo essere annegato nella piscina di una struttura ricettiva della città.

L’allarme è stato lanciato immediatamente. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e l’équipe di rianimazione dell’elisoccorso, che hanno tentato a lungo di salvare il giovane. Nonostante i soccorsi, per il 27enne non c’è stato nulla da fare.

Secondo le prime informazioni emerse, ancora in fase di verifica, il giovane si sarebbe introdotto nell’area della piscina senza autorizzazione. Si tratta di un’ipotesi investigativa che dovrà essere confermata dagli accertamenti in corso.

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e tutti gli elementi utili a chiarire le circostanze della tragedia.

L’episodio ha suscitato profondo cordoglio nella comunità locale.

Fonti: Il Fatto del Gargano, FoggiaToday.