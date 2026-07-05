Edizione n° 6118

BALLON D'ESSAI

CORNETTI CAPELLI // “Cornetti con i capelli”, il dolce virale che divide il web: la curiosa creazione
5 Luglio 2026 - ore  11:54

CALEMBOUR

MORTE MUSULIN // Antonello Scirpoli ucciso a fucilate sotto casa: due killer lo attendevano al rientro
5 Luglio 2026 - ore  15:51

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Muore annegato nella piscina di un hotel a San Giovanni Rotondo: vittima un 27enne

HOTEL SAN GIOVANNI ROTONDO Muore annegato nella piscina di un hotel a San Giovanni Rotondo: vittima un 27enne

Secondo le prime informazioni emerse, ancora in fase di verifica, il giovane si sarebbe introdotto nell'area della piscina senza autorizzazione.

https://www.statoquotidiano.it/16/11/2025/incidente-stradale-nel-potentino-morto-22enne-tre-feriti/1253757/

AMBULANZA, ARCHIVIO, immagine free

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

SAN GIOVANNI ROTONDO – Tragedia nella tarda serata di sabato 4 luglio a San Giovanni Rotondo, dove un giovane di 27 anni, di origini polacche, è morto dopo essere annegato nella piscina di una struttura ricettiva della città.

L’allarme è stato lanciato immediatamente. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e l’équipe di rianimazione dell’elisoccorso, che hanno tentato a lungo di salvare il giovane. Nonostante i soccorsi, per il 27enne non c’è stato nulla da fare.

Secondo le prime informazioni emerse, ancora in fase di verifica, il giovane si sarebbe introdotto nell’area della piscina senza autorizzazione. Si tratta di un’ipotesi investigativa che dovrà essere confermata dagli accertamenti in corso.

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e tutti gli elementi utili a chiarire le circostanze della tragedia.

L’episodio ha suscitato profondo cordoglio nella comunità locale. Fonte: FoggiaToday.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"Non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi." — Confucio

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO