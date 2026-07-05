Note d’Archivio: L’Epopea della Banda di Manfredonia (1863-1865)

Tra ambizioni culturali, crisi finanziarie e riscatto civile nel primo Ottocento post-unitario

Dialogando stamane con il M° Antonio Gelsomino, e tornando “a mon maison”, ho trovato refrigerio nelle pieghe delle vicende della nostra pregiatissima città di Manfredonia. Il nostro discernimento ha riguardato l’inserimento della banda cittadina, nell’Inventario regionale del Patrimonio Culturale Immateriale della Puglia

Ebbene, tra il 1863 e il 1865 si nasconde una microstoria sociale di grande interesse: le alterne fortune della banda musicale, specchio delle ambizioni e delle difficoltà di una comunità meridionale all’indomani dell’Unità d’Italia, da sempre fiore all’occhiello della cultura cittadina.

L’indagine – sperando di fare cosa gradita ai vari scopiazzatori – parte da alcune fonti che abbiamo reperito in queste ore, emerse casualmente dal macero in cui è volutamente finito l’archivio storico sipontino (documenti dal 1200 al 1800, tanto per farvi capire cosa si è perso).

Dall’analisi emerge la cronaca di un’istituzione divisa tra la severa tutela dell’erario e il desiderio di riscatto civile.

Il racconto si apre il 22 maggio 1863. La seduta consiliare guidata dal sindaco Felice Imperati affronta la

proposta di aumento dello stipendio per il maestro della “banda nazionale”, Stefano Mirenghe. Il direttore

percepiva la modesta somma di 12 ducati mensili, giudicata insufficiente a fronte dei “laboriosi travagli” sostenuti. Il maestro non solo dirigeva, ma svolgeva un ruolo pedagogico totale: componeva brani, trascriveva le parti musicali per i discepoli e impartiva lezioni serali continuative per l’istruzione dei giovani locali.

Riconoscendo l’impegno profuso e il merito del professore, il Consiglio delibera all’unanimità l’elevazione del mensile a 20 ducati, ricorrendo allo storno di fondi da un capitolo di bilancio per pensioni gratuite non più dovute.

Tuttavia, l’ottimismo del 1863 si scontra un anno dopo con una dura realtà. Il 6 maggio 1864 il Consiglio

si riunisce in un clima di profondo rammarico. Il sindaco constata il “niun profitto” ricevuto nel giro di due anni dai giovani componenti della banda. Nonostante il Comune tollerasse una spesa mensile di oltre 127 lire, oltre ai capitali investiti per l’acquisto di strumenti e per la costruzione di una sala da musica, i risultati artistici erano fallimentari.

Gli allievi avevano “malamente corrisposto alle aspettative del pubblico”. Di fronte a questo spreco di

risorse, il Consiglio, tramite votazione segreta (11 voti su 12), decreta lo scioglimento immediato della banda e il licenziamento del maestro Mirenghi.

La crisi dura però pochi giorni. Il 12 maggio 1864 l’assise torna a riunirsi: abbandonare il progetto

avrebbe significato disperdere gli investimenti già effettuati. Il Consiglio decide quindi di “riattivare” la Banda, dando mandato alla Giunta di stipulare un contratto con un nuovo e più capace istitutore.

La svolta avviene il 26 ottobre 1864 con l’ingaggio del maestro Errico Lupo, residente a Napoli. Le

referenze ottenute dai primari professori di musica partenopei descrivono Lupo come artista di grande abilità. Il Consiglio approva all’unanimità la sua nomina con uno stipendio di 25 ducati mensili (106,25 lire) e un vincolo contrattuale di tre anni dedicati all’istruzione degli allievi.

Il definitivo rilancio si compie il 28 marzo 1865, quando il Consiglio affronta la spesa per il “vestiario”.

Una banda che si rispetti deve presentarsi con dignità per recare “decoro al paese”. Poiché i giovani musicisti non possono permettersi il costo di una divisa, il Comune si accolla interamente la spesa per le uniformi. Per finanziare l’operazione, i consiglieri deliberano l’utilizzo di 1302,60 lire derivanti da un avanzo straordinario sui prestiti dell’anticipo della tassa fondiaria.

Questa vicenda dimostra come la musica bandistica a Manfredonia non fosse un semplice intrattenimento, ma un pilastro dell’identità cittadina e di libertà.

Nonostante i fallimenti iniziali, la determinazione delle istituzioni di allora, nel voler formare i giovani testimonia una lungimirante visione della cultura come bene comune… e oggi? Solo solipsismi, meravigliosa confusion (and just any illusion) ed apnee mentali…

Giovanni Ognissanti