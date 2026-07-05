Trovare parcheggio a Manfredonia è generalmente semplice durante gran parte dell’anno, ma nei mesi estivi e in occasione di eventi molto partecipati può richiedere qualche minuto in più.

Conoscere le principali aree di sosta permette di raggiungere facilmente il centro storico, il porto, il lungomare e le spiagge.

Dove parcheggiare se vuoi visitare il centro storico

Chi desidera passeggiare nel cuore della città può scegliere le aree di sosta situate nelle vicinanze del centro. Da qui è possibile raggiungere a piedi il Castello, il porto, Corso Manfredi e le principali piazze.

Prima di lasciare l’auto, verifica sempre la segnaletica presente sul posto e l’eventuale presenza di zone a traffico limitato (ZTL), se attive.

Parcheggiare vicino al Lungomare del Sole

Il Lungomare del Sole è una delle aree più frequentate, soprattutto durante l’estate.

Nelle prime ore del mattino è generalmente più facile trovare posto, mentre nel tardo pomeriggio e nelle serate estive la domanda aumenta.

Parcheggi per chi va a Siponto

Chi visita la Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto o trascorre la giornata nelle spiagge della zona può utilizzare le aree di sosta presenti nelle vicinanze del sito archeologico e del litorale, rispettando sempre la segnaletica e le disposizioni locali.

Dove lasciare l’auto per visitare il porto

Il porto turistico e il porto commerciale sono raggiungibili da diverse aree di parcheggio situate a breve distanza. Da qui si possono raggiungere facilmente anche il Castello e il centro storico.

Estate: quando è meglio arrivare

Nei mesi di giugno, luglio e agosto conviene:

arrivare nelle prime ore del mattino per andare al mare;

evitare, se possibile, le fasce orarie di maggiore afflusso nel tardo pomeriggio;

controllare eventuali modifiche alla viabilità in occasione di eventi o manifestazioni.

Se visiti Manfredonia nel weekend

Durante i fine settimana estivi il numero di visitatori aumenta sensibilmente.

Se hai in programma una passeggiata serale, considera qualche minuto in più per cercare parcheggio e verifica la presenza di eventuali ordinanze temporanee sulla viabilità.

Consigli pratici

Rispetta sempre la segnaletica orizzontale e verticale.

Controlla se l’area di sosta è gratuita o regolamentata.

Evita di parcheggiare in prossimità di passi carrabili o aree riservate.

Se utilizzi un navigatore, verifica comunque la segnaletica presente sul posto: le regole di circolazione possono cambiare.

Come raggiungere il centro a piedi

Dalle aree di sosta vicine al centro è possibile raggiungere facilmente:

il Castello di Manfredonia;

il porto;

Corso Manfredi;

il lungomare;

la Villa Comunale.

Domande frequenti

È facile trovare parcheggio a Manfredonia?

Nella maggior parte dei periodi dell’anno sì. In estate e durante eventi molto partecipati può essere utile arrivare con anticipo.

Ci sono parcheggi vicino al lungomare?

Sì, sono presenti aree di sosta nelle vicinanze del lungomare. La disponibilità varia in base al periodo e all’affluenza.

Posso raggiungere il centro a piedi?

Sì. Da molte aree di sosta il centro storico è raggiungibile con una breve passeggiata.