San Giovanni Rotondo, esposto degli Ispettori CIVILIS: «Scarico anomalo dal depuratore». Chiesti controlli ad ARPA e Procura

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – Un presunto scarico anomalo proveniente dal canale di scolo del depuratore a servizio del Comune di San Giovanni Rotondo è al centro di un esposto presentato dagli Ispettori CIVILIS – Coordinamento Territoriale, che chiedono l’intervento immediato delle autorità competenti per verificare la situazione.

Secondo quanto riferito in un comunicato diffuso oggi, 5 luglio 2026, il comandante Giuseppe Marasco avrebbe effettuato un sopralluogo nell’area a valle dell’impianto di depurazione, documentando con fotografie e video quella che viene descritta come la fuoriuscita di acque dal colore bruno-giallastro, accompagnate dalla presenza di schiuma superficiale.

Nel comunicato gli Ispettori CIVILIS sostengono di aver rilevato: acque caratterizzate da colore e torbidità ritenuti anomali nel punto di uscita del canale; presenza di schiuma persistente sia nel punto di immissione sia a valle; uno scarico continuo all’interno di un canale che attraversa aree agricole e zone ricoperte da vegetazione spontanea.

L’associazione precisa di aver raccolto materiale fotografico e video che mette a disposizione degli enti chiamati a svolgere gli accertamenti.

Alla luce di quanto osservato, gli Ispettori CIVILIS hanno annunciato di aver trasmesso una segnalazione alla Procura della Repubblica di Foggia, ad ARPA Puglia – Dipartimento di Foggia, al Comune di San Giovanni Rotondo e alla Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche.

Tra le richieste formulate figurano: il campionamento e le analisi delle acque in uscita dall’impianto e lungo il canale di scarico; un’ispezione straordinaria del depuratore per verificare il corretto funzionamento dell’impianto e la gestione degli scarichi; l’accertamento del rispetto dei limiti previsti dalla normativa ambientale vigente.

Nel comunicato viene richiamato il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), che disciplina gli scarichi delle acque reflue urbane e stabilisce i valori limite per diversi parametri qualitativi, oltre alle disposizioni della Direttiva europea 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue. Gli Ispettori evidenziano come eventuali scarichi non conformi, qualora fossero accertati dagli organi competenti, potrebbero comportare conseguenze per l’ambiente e per la salute pubblica.

«La tutela dell’acqua è tutela della salute pubblica e del territorio del Gargano. Non possiamo permettere che un impianto che dovrebbe proteggere l’ambiente diventi fonte di inquinamento», dichiara nel comunicato il comandante degli Ispettori CIVILIS, Giuseppe Marasco.

Al momento non risultano note eventuali repliche da parte del gestore dell’impianto, del Comune di San Giovanni Rotondo o degli altri enti coinvolti. Gli accertamenti richiesti dagli Ispettori saranno affidati alle autorità competenti, che dovranno verificare la natura dello scarico segnalato e l’eventuale conformità ai parametri di legge.