Un motociclista ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto sulla Strada Provinciale 45 bis, nel territorio di San Giovanni Rotondo. La vittima è Alessandro Spallone, nato nel 1976.
Secondo le prime informazioni disponibili, si è trattato di un incidente autonomo: per cause ancora in corso di accertamento, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sull’asfalto.
Inutili i soccorsi del personale del 118, intervenuto insieme alle forze dell’ordine per i rilievi.
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