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Home // Cronaca // San Giovanni Rotondo, motociclista muore in un incidente autonomo sulla SP45 bis

ALESSANDRO SPALLONE San Giovanni Rotondo, motociclista muore in un incidente autonomo sulla SP45 bis

Inutili i soccorsi del personale del 118, intervenuto insieme alle forze dell'ordine per i rilievi.

ELISOCCORSO ALIDAUNIA - IMMAGINE IN ALLEGATO AL TESTO

ELISOCCORSO ALIDAUNIA - IMMAGINE D'ARCHIVIO

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
5 Luglio 2026
Cronaca // Gargano //

Un motociclista ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto sulla Strada Provinciale 45 bis, nel territorio di San Giovanni Rotondo. La vittima è Alessandro Spallone, nato nel 1976.

Secondo le prime informazioni disponibili, si è trattato di un incidente autonomo: per cause ancora in corso di accertamento, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sull’asfalto.

Inutili i soccorsi del personale del 118, intervenuto insieme alle forze dell’ordine per i rilievi.

COPYRIGHT StatoQuotidiano, riproduzione riservata

Elisoccorso - Fonte Immagine: ilcentro.it
Elisoccorso – Fonte Immagine: ilcentro.it

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