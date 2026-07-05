FOGGIA – Il mercato delle seconde case al mare continua a crescere e la Puglia si conferma tra le regioni più dinamiche d’Italia. Quella che nel periodo post-pandemia sembrava una tendenza temporanea si è ormai trasformata in un fenomeno strutturale: acquistare una casa per le vacanze significa sempre più investire in un patrimonio destinato a rivalutarsi nel tempo.

A fotografare il settore è il Centro Studi di Abitare Co., che ha analizzato l’andamento dei valori immobiliari in 134 località costiere italiane. Lo studio evidenzia un incremento medio dei prezzi del 15,5% negli ultimi cinque anni, con un ulteriore +5,6% registrato nel primo semestre del 2026.

Gargano protagonista

Accanto al Salento, anche il Gargano si conferma uno dei mercati più interessanti della regione. Pur mantenendo quotazioni inferiori rispetto alle mete più consolidate, offre margini di crescita che attirano investitori e acquirenti.

Vieste raggiunge una quotazione media di 2.263 euro al metro quadrato, seguita da Manfredonia con 2.185 euro/mq e Peschici con 2.100 euro/mq.

Il dato più significativo riguarda però Rodi Garganico, dove il valore medio si attesta a 1.875 euro al metro quadrato. La località registra infatti la migliore performance dell’ultimo anno, con una crescita del 10,3%, risultando oggi una delle piazze con il maggiore potenziale di rivalutazione.

Il confronto con il Salento

Tra le destinazioni pugliesi più richieste resta Ostuni, dove il prezzo medio raggiunge 3.625 euro al metro quadrato. Seguono Gallipoli (2.688 euro/mq) e Otranto (2.433 euro/mq), mercati ormai maturi che continuano a garantire stabilità e facilità di rivendita.

Ghisolfi: «Il Gargano offre le migliori prospettive di crescita»

«Il mercato della seconda casa al mare in Puglia continua a mostrare una notevole vitalità», osserva Alessandro Ghisolfi, responsabile del Centro Studi di Abitare Co. «Accanto alle destinazioni ormai consolidate come Ostuni, Gallipoli e Otranto, il Gargano rappresenta oggi una delle aree più interessanti grazie a quotazioni ancora accessibili e a concrete prospettive di rivalutazione».

Secondo Ghisolfi, le opportunità più interessanti si concentrano proprio nei mercati in fase di consolidamento, come Mattinata, Vieste, Peschici e soprattutto Rodi Garganico, dove la crescita dei valori è accompagnata da prezzi ancora competitivi.

Cresce l’interesse degli acquirenti stranieri

Diverso il profilo della domanda nell’Alto Salento e nell’area di Ostuni, dove aumenta il peso della clientela internazionale.

«Gli acquirenti stranieri cercano immobili identitari – spiega Ghisolfi – come trulli, masserie e residenze di pregio, con l’obiettivo di preservare e incrementare il valore dell’investimento nel lungo periodo».

Mentre località come Portofino, Capri e Forte dei Marmi continuano a registrare quotazioni record, le coste pugliesi confermano la loro competitività grazie a un equilibrio tra prezzi ancora sostenibili, forte attrattività turistica e prospettive di crescita. Un mix che rende la casa al mare, tra Salento e Gargano, uno degli investimenti immobiliari più solidi del panorama nazionale. FONTE RETEGARGANO