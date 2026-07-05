BARI/FOGGIA – Senza acqua corrente, con temperature elevate e condizioni igienico-sanitarie sempre più difficili. È la situazione denunciata dai braccianti che vivono negli insediamenti informali tra Borgo Mezzanone e Torretta Antonacci, nel Foggiano, dove migliaia di lavoratori agricoli continuano a vivere in condizioni di grave precarietà.

Nei giorni scorsi un gruppo di braccianti, insieme all’USB, ha raggiunto Bari occupando pacificamente la Basilica di San Nicola per chiedere attenzione istituzionale, interventi concreti e soprattutto “case vere”.

Secondo quanto denunciato, nell’area vivono migliaia di persone impiegate nelle campagne del Tavoliere, spesso senza documenti, senza contratti regolari e costrette ad abitare in baracche prive dei servizi essenziali. Tra le emergenze più gravi c’è quella dell’acqua: non essendoci una rete idrica stabile, l’approvvigionamento avviene tramite serbatoi e cisterne, che però nelle ultime settimane sarebbero rimasti insufficienti anche a causa del caldo e dell’aumento dei lavoratori arrivati per la stagione del pomodoro.

La protesta ha portato una delegazione di lavoratori a incontrare la Regione Puglia. Al centro del confronto, la richiesta di superare definitivamente la logica dell’emergenza e di avviare soluzioni abitative dignitose e stabili.

Per i braccianti e per il sindacato la situazione non è più rinviabile: servono acqua, servizi, documenti, contratti e alloggi adeguati. Un grido d’allarme che parte dal Foggiano ma riguarda l’intero sistema agricolo, dove il lavoro di migliaia di persone resta ancora troppo spesso invisibile, precario e privo di diritti fondamentali. Lo riporta fanpage.it