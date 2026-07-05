Manfredonia. Il Parco Nazionale del Gargano apre il percorso verso il festival “Gargano Vivo – Radici in Cammino” con un evento dedicato alla figura di San Francesco d’Assisi, nel cuore delle celebrazioni per l’VIII Centenario della sua morte (1226-2026).

L’appuntamento è fissato per venerdì 10 luglio 2026, alle 19.30, nella suggestiva Basilica di San Leonardo, lungo la Strada Statale 89 Garganica (km 175), a Manfredonia.

Lo spettacolo, dal titolo “Sui passi di Francesco”, sarà un racconto artistico dedicato al profondo legame tra il Santo di Assisi, il Gargano e il Santuario di San Michele Arcangelo, luogo che custodisce la memoria del suo storico pellegrinaggio e del celebre gesto di umiltà con cui Francesco rinunciò a varcare la soglia del santuario, ritenendosi indegno di entrarvi.

Protagonista della serata sarà Davide Rondoni, poeta, scrittore e drammaturgo, nonché presidente del Comitato nazionale per la celebrazione dell’Ottavo Centenario della morte di San Francesco d’Assisi, che accompagnerà il pubblico in un percorso tra parole, riflessioni e spiritualità.

Ad arricchire la rappresentazione saranno le sonorità del Rione Junno, storico gruppo di world music ed etno-popolare originario del Gargano, le cui musiche dialogheranno con la narrazione in uno spettacolo che intreccia storia, tradizione e identità del territorio.

L’iniziativa, organizzata dal Parco Nazionale del Gargano, rappresenta l’evento di anteprima del festival “Gargano Vivo – Radici in Cammino”, progetto che punta a valorizzare il patrimonio culturale, storico e spirituale del promontorio attraverso appuntamenti capaci di coniugare arte, natura e memoria.

L’ingresso è su invito. Ad accogliere gli ospiti sarà il Commissario Straordinario del Parco Nazionale del Gargano, avv. Raffaele Di Mauro, promotore dell’iniziativa.

Un’occasione per riscoprire, attraverso poesia e musica, il messaggio universale di San Francesco e il profondo legame che unisce il Gargano ai grandi cammini della spiritualità europea.