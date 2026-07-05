ISOLE TREMITI – Tre giorni consecutivi di disservizi nei collegamenti marittimi con le Isole Tremiti stanno causando pesanti disagi a residenti, lavoratori e turisti, proprio nel pieno della stagione estiva. A denunciare la situazione è la sindaca Anna Lisa Lisci, che punta il dito contro i continui problemi tecnici della nave Santa Lucia, impiegata nel servizio di continuità territoriale e affidataria del collegamento dopo l’aggiudicazione del bando ministeriale.

L’episodio più grave si è verificato nella mattinata di oggi. L’unità navale, partita da Termoli alle 9 con circa 450 turisti a bordo, è stata costretta a interrompere la traversata e a rientrare in porto a causa di un guasto tecnico, senza riuscire a raggiungere l’arcipelago.

«Quei turisti non torneranno più nella nostra terra», afferma la prima cittadina, sottolineando come i ripetuti guasti stiano compromettendo un servizio pubblico essenziale e producendo ripercussioni dirette sull’economia locale e sull’immagine delle Tremiti come meta turistica.

Secondo la sindaca, i disservizi stanno provocando modifiche ai programmi di viaggio dei visitatori, prenotazioni a rischio, difficoltà per le attività commerciali e limitazioni alla mobilità dei residenti. Una situazione che, nel periodo di maggiore afflusso turistico dell’anno, rischia di tradursi in un danno economico significativo per l’intero territorio.

Per questo motivo il Comune chiede un intervento immediato della compagnia di navigazione e delle istituzioni competenti. «È necessario ripristinare al più presto la piena regolarità del servizio e verificare il rispetto degli obblighi previsti dal contratto di continuità territoriale», conclude Lisci. «Le nostre comunità non possono essere lasciate in balia di continui problemi tecnici. Servono risposte concrete e tempestive».

La vicenda riaccende il tema dell’affidabilità dei collegamenti marittimi con le Isole Tremiti, infrastruttura essenziale non solo per il turismo, ma anche per garantire il diritto alla mobilità dei residenti e la continuità dei servizi sull’arcipelago. Lo riporta l’Ansa.