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ANNEGATO PISCINA Ragazzo muore annegato nella piscina di un hotel a San Giovanni Rotondo: il corpo trovato dalla madre

Il 26enne soggiornava nella struttura insieme alla madre. Dopo essersi allontanato, la donna, non vedendolo rientrare, ha iniziato a cercarlo

Fonte: canale10 (immagine d'archivio)

Fonte: canale10 (immagine d'archivio)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Luglio 2026
Cronaca // Manfredonia //

SAN GIOVANNI ROTONDO – Tragedia nella tarda serata di sabato 4 luglio a San Giovanni Rotondo, dove un turista polacco di 26 anni ha perso la vita dopo essere annegato nella piscina del Grand Hotel degli Angeli.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il giovane si sarebbe introdotto nell’area della piscina quando questa era già chiusa al pubblico. La dinamica dell’accaduto è oggetto di approfondimenti da parte dei carabinieri.

Il 26enne soggiornava nella struttura insieme alla madre. Dopo essersi allontanato, la donna, non vedendolo rientrare, ha iniziato a cercarlo fino alla drammatica scoperta: il figlio era riverso nella piscina, ormai privo di sensi.

L’allarme è stato lanciato immediatamente. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e l’équipe di rianimazione dell’elisoccorso, che hanno tentato a lungo di salvargli la vita. Ogni tentativo si è però rivelato vano e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le indagini dei carabinieri sono ora concentrate sulla ricostruzione degli ultimi istanti di vita del giovane. Tra gli elementi al vaglio degli investigatori vi sono anche le immagini del sistema di videosorveglianza della struttura, che, secondo quanto emerso dalle prime verifiche, riprenderebbero il turista mentre trasporta un ombrellone con la relativa base in pietra verso la piscina, prima della tragedia.

Gli investigatori dovranno stabilire se quanto accaduto sia stato il tragico epilogo di un gesto imprudente oppure se vi siano altri elementi utili a chiarire le circostanze del decesso. La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria, che valuterà l’eventuale esecuzione di ulteriori accertamenti medico-legali.

L’inchiesta prosegue per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti ed escludere o accertare eventuali responsabilità. Lo riporta: Corriere del Mezzogiorno.

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