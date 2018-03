Di:

Fisco:da Capri a Portofino, operazione Entrate ultima modifica: da

(ANSA) – ROMA, 4 AGO – Maxi operazione degli ispettori dell’ Agenzia delle Entrate tra venerdì sera e le prime ore di questa mattina con un centinaio di controlli in locali, bar e stabilimenti di note località balneari, tra le quali Capri, Portofino, Portocervo, S.Margherita Ligure, e numerose altre localita’ in Puglia, Sicilia e Veneto. Per i locali notturni i controlli sono avvenuti in collaborazione con agenti Siae.