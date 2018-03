Manfredonia. Sequestrati 2000 kg di marijuana, arrestati 2 scafisti (foto)

Manfredonia, sequestrati 2000 kg di droga, arrestati due scafisti - ph statoquotidiano.it - MANFREDONIA.04.08.2017 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Manfredonia 04 agosto 2017 – Militari della Guardia di Finanza – sezione Navale – di Manfredonia hanno sequestrato 2000 kg di droga, probabilmente marijuana, nel corso di controlli effettuati a bordo di un’imbarcazione in mare. L’operazione ha portato all’arresto di due scafisti albanesi. Fino al marzo 2017, erano state circa 11 le tonnellate di marijuana trasportate via mare sequestrate dalla Guardia di Finanza, in Puglia, oltre la metà di quelle sequestrate nell’intero anno 2016 sempre dalle Fiamme Gialle pugliesi. fotogallery statoquotidiano.it – riproduzione riservata





