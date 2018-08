Manfredonia. Probabile malore: morto 40enne a Siponto

Di:

Manfredonia, 05 agosto 2018. Un uomo di circa 40 anni, di nazionalità rumena, è deceduto dopo le ore 14.30 sulla spiaggia di Siponto a causa di un probabile malore.

I fatti sono avvenuti in un tratto di spiaggia libera, nei pressi del Lido Taumante (con attività attualmente interrotte), in un’area priva di segnalatica come imposto dalla vigente ordinanza regionale.

“Da evidenziare – dice Michele Umbriano, per anni gestore di un lido nell’area – l’assenza di bagnini nell’area e/o di un presidio di Pronto Soccorso. Leggo l’ordinanza balneare della Regione Puglia, dove si legge: “Nelle spiagge libere destinate alla balneazione,qualora i comuni non provvedano a garantire il servizio di salvamento,gli stessi devono predisporre adeguata segnali tic, da posizionare sulle relative spiagge il luoghi ben visibili,redatta il lingua inglese francese e tale sco, con la seguente dicitura: attenzione balneazione non sicura per mancanza di servizio di salvamento “.

Ora alla luce di quanto accaduto mi chiedo di chi sia la RESPONSABILITÀ sia della mancata osservanza della cartellonistica, sia della mancata vigilanza”.

