“Incontro al vertice”: il significato della scultura surrealista sul Lungomare

Manfredonia, 05 agosto 2018. Inaugurata ieri sera presso il Viale Miramare “Incontro al vertice”, scultura di Florian Lettl ispirata a un’opera pittorica del padre Wolfgang, celebre pittore surrealista tedesco. La storia di Wolfgang Lettl è profondamente legata a quella della città di Manfredonia, una storia che ebbe inizio negli anni ‘70 quando, dopo aver acquistato un terreno nel golfo, il surrealista rimase totalmente affascinato dal paesaggio sipontino che influenzò poi la sua produzione artistica, ispirato in particolar modo dalla luce che il Mezzogiorno offriva ai suoi occhi.

Presente anche il sindaco Angelo Riccardi, che ha ringraziato pubblicamente l’artista per questa ennesima testimonianza di amore della famiglia Lettl per Manfredonia: «Quello che c’è dietro quest’opera e importante e significativo: parliamo di una storia d’amore tra la nostra città e uno dei più importanti pittori surrealisti di seconda generazione, di cui Manfredonia ha già ospitato lo scorso anno una mostra a cui hanno assistito più di tremila persone.»

La scultura è il secondo esemplare di quest’opera (il primo si trova nel museo di Ausburg, città natale di Lettl), ed è stata realizzata grazie anche al contributo dell’architetto Luigi Telera.

Dopo il successo della prima e unica mostra del pittore in Italia alle ex fabbriche di San Francesco, “Manfredonia la mia amata”, l’arte di Wolfgang Lettl torna a impreziosire la città con un’opera il cui significato offre numerosi spunti di riflessione. La scultura parte dal celebre mito di Sisifo, il più scaltro dei mortali e il meno scrupoloso, condannato da Zeus a spingere un masso dalla base di un monte fino alla sua cima. Tuttavia, ogni volta che Sisifo giunge alla vetta, il masso rotola giù lungo le pendici del monte e così, per l’eternità, l’uomo è costretto a ricominciare la sua scalata. Il filosofo Albert Camus, in uno dei suoi saggi più famosi, vide in Sisifo l’impersonificazione dell’assurdità della vita umana, privando il racconto di qualsivoglia significato trascendentale e trovando nella fatica dell’uomo che osò sfidare gli dei la perfetta metafora di un cammino personale senza l’intralcio di un fato superiore. Per questo egli immagina Sisifo come un uomo felice, perché padrone del proprio destino, del proprio fardello da lui stesso creato.

In Incontro al Vertice la figura di Sisifo è raddoppiata: qui non c’è nessuna scalata, ma le due figure, il cui sguardo è rivolto a terra, sono incapaci di comprendere quale sia l’impedimento al loro movimento e, all’improvviso, la felicità di cui parlava Camus diventa frustrazione. Lo spettatore invece, dal suo punto di vista, può capire il messaggio universale che porta con sè quest’opera, attuale oggi come ieri: le sfere rappresentano “il nostro vissuto, la nostra missione, le nostre dottrine, e se queste ci sono d’ostacolo dobbiamo metterle da parte per far sì che non siano di impedimento al prossimo”, come ha spiegato lo stesso Florian durante la cerimonia.

Spero che la scultura diventi un monumento per ripensare la nostra situazione, per superare gli egoismi che si diffondono nel mondo, sia nella sfera privata che nella sfera pubblica.

L’opera, alta due metri e mezzo e installata presso la Rotonda, è stata donata in comodato d’uso ventennale all’amministrazione comunale e perciò non ha avuto alcun costo.

Chiara Piemontese

A cura di Carmen Palma

Manfredonia 05 agosto 2018