Angelo Ceddia Vice Segretario del Comune di San Severo

San Severo. Con proprio decreto n. 50 in data 01.08.2019, il Sindaco avv. Francesco Miglio ha conferito all’avv. Angelo Ceddia l’incarico di Vicesegretario del Comune di San Severo – classe 1/B, con decorrenza fino al 31 agosto 2019.

L’avv. Ceddia, dipendente comunale inquadrato nella Categoria “D”, è attuale Responsabile del Servizio autonomo dell’Avvocatura Comunale ed è in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso alla carriera di Segretario comunale e provinciale. L’incarico di Vicesegretario del Comune di San Severo è in aggiunta alle funzioni già assegnategli.