Arriva la grande festa di Orecchiette nelle ‘nchiosce on the road

Una vera e propria festa quella che ha in serbo l’ottava edizione di Orecchiette nelle ‘nchiosce – on the road, il grande evento enogastronomico di Grottaglie (TA) che celebra la regina delle tavole pugliesi. Il famoso quartiere delle Ceramiche, con le sue numerose botteghe artigiane, mercoledì 7 e giovedì 8 agosto, si trasformerà in un percorso di gusto tra tradizione e rivisitazioni.

Nove gli chef pugliesi pronti a presentare le loro ricette originali e gustosissime: dalle orecchiette con le alghe, a quelle al tè nero, con filetto di alice, al ragù di polpo fino ai sapori della Valle d’Itria.

All’interno del percorso, inoltre, ci sarà un punto ristoro dedicato al gluten free. Saranno poi le cantine e i birrifici artigianali ad esaltare la maestria degli chef e, quindi, con mappa in una mano e calice nell’altra, si andrà alla scoperta dei vari stand.

Per chi non si accontenta solo di mangiare ma vuole mettere le mani in pasta troverà un laboratorio per imparare a preparare manualmente le orecchiette. In programma persino una degustazione di birra abbinata alla colatura di alici, una dimostrazione che celebra la collaborazione enogastronomica tra Associazione per la Valorizzazione della colatura di alici dop di Cetara e Orecchiette nelle n’chiosce. La degustazione è a cura di Slow Food Grottaglie Vigne e Ceramiche.

La festa nel quartiere sarà ancora più bella grazie agli artisti di strada che animeranno Orecchiette nelle ‘nchiosce on the road. La compagnia Circo Ramingo si esibirà con il suo circo contemporaneo presso “Largo dell’Accoglienza” nell’area dedicata allo street food e ai mercatini dell’artigianato.

I Pachamama, invece, porteranno la loro arte in giro per tutto il quartiere delle Ceramiche con degli spettacoli itineranti. E poi la musica tanta musica live con i Vikipedia e il loro repertorio che va dal soul funky fino al cantautorato italiano.

Novità di questa edizione sarà la postazione di Radio Orecchiette con CoolZone Web Radio, i cabarettisti e dj set pronti a fra divertire e intrattenere i visitatori.

Giovedì 8 agosto (ore 20) presso Casa Vestita verrà presentato, inoltre, il foto libro di Antonio Zanata dal titolo My Heartless Girls- le mie ragazze senza cuore.

Insomma, due serate all’insegna del gusto e del divertimento in uno dei centri storici più belli del trantino a due passi dal mare.

Orecchiette nelle ‘nchiosce – on the road è organizzato dalla società K202/M.A.O con la collaborazione di Slow Food Grottaglie Vigne e Ceramiche e il patrocinio del Comune di Grottaglie.

Per informazioni: www.orecchiettenellenchiosce.com; 3498789817, info@orecchiettenellenchiosce.com

(NOTA STAMPA)