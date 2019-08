ASLFG. Aumenta l’assistenza di base con 86 posti letto in più

Di:

Si chiude con un bilancio «soddisfacente» per il direttore generale dell’Asl, Vito Piazzolla, il piano di riordino ospe­daliero che per la Capitanata presenta un Saldo attivo di 86 posti letto. Aumentano le spe­cializzazioni, apre la Nefrologia al Tatarella di Cerignola e vengono confermate (dopo le polemiche) le unità di Medi­cina e Chirurgia al San Camillo di Manfredonia. Raddoppia i posti letto anche il Coro di San Severo, confermato centro di riferimento oncologico a livel­lo provinciale. Pochi però gli oncologi, almeno in questa pri­ma fase, in attesa del concorso per 6 nuovi strutturati.

FONTE www.retegargano.it