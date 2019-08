Bimbi sottratti anche nel Foggiano, il papà: “voglio vederci chiaro”

Di:

Vieste, 1000 firme per far tornare a casa due fratellini trasferiti in una casa famiglia di Vico. Prosegue senza sosta la battaglia del padre di due bambini di 6 e 8 anni trasferiti presso un casa famiglia di Vico del Gargano nonostante il Tribunale dei Minorenni di Bari, nell’aprile di quest’anno, disponeva “la realizzazione di ogni opportuno intervento di sostegno e monitoraggio compreso il loro collocamento presso l’abitazione paterna dove dovessero emergere elementi di grave pregiudizio presso la madre”.

fonte www.imolaoggi.it