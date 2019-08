Foggia, due ex presidenti Istituto Zooprofilattico risarciranno Regione

Di:

Bari, 05 agosto 2019. ”Soltanto nel 2015, insediatasi la nuova gestione dell’IZS, il direttore generale e il direttore amministrativo dell’Istituto hanno posto in essere un effettivo controllo della gestione di dette attività, rilevandone l’obsolescenza tecnica e l’eccessivo costo del servizio reso dal CSP srl”.

Con recente sentenza, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, definitivamente pronunciandosi, e accogliendo la domanda attrice, ha condannato i signori Rosanna Terlizzi, Doriano Chiocco, Vincenzo Miano, Giuseppe Valerio e Felice Scarano al pagamento in solido, in favore della Regione Puglia, della somma di complessivi euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

I FATTI (DALL’ATTO). “Con precedente atto di citazione, depositato in data 6 aprile 2018, ritualmente notificato, il Procuratore regionale aveva convenuto innanzi a questa Sezione giurisdizionale i signori Rosanna Terlizzi, Doriano Chiocco e Vincenzo Miano – nelle loro qualità, all’epoca dei fatti, di dirigenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata (di seguito, IZS) titolare dell’omonima azienda agricola – e i signori Giuseppe Valerio e Felice Scarano – nella loro qualità di Presidenti pro tempore del medesimo Ente – per sentirli condannare in solido fra loro: in via principale, al risarcimento del danno complessivo nei confronti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata pari a complessivi euro 3.454.715,43, con la precisazione che il Sig, Valerio Giuseppe risponde fino alla concorrenza della somma di euro 1.919.286,35, mentre il Sig. Scarano Felice fino alla concorrenza della somma di euro 1.535.429,08; in via alternativa, al risarcimento del danno complessivo nei confronti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata pari a complessivi euro 3.454.715,43, così ripartito: euro 863.678,10 ciascuno, a carico di Terlizzi Rosanna, Chiocchio Doriano, Miano Angelo Vincenzo; euro 479,821,58 a carico di Valerio Giuseppe; euro 383.856,52 a carico di Scarano Felice; in via subordinata, al risarcimento del danno cagionato alla Regione Puglia pari a euro 233.904,24 – corrispondenti al 5 per cento delle somme trattenute dall’IZS (..)”.

Il risarcimento. “Nella determinazione del quantum debeatur occorre, tuttavia, tener conto anche dei vantaggi comunque conseguiti dalla collettività per la gestione continuata di entrambi i servizi a garanzia della salute pubblica anche negli anni per cui è causa. A tal fine, il Collegio – a fronte della domanda risarcitoria di euro 3.454.715,43 – ritiene equamente di imputare agli odierni convenuti la complessiva somma di euro 1.000.000,00 di cui essi sono chiamati a rispondere in solido tra loro. Ai soli fini della ripartizione interna delle quote di danno, per cui ciascuno potrà eventualmente rivalersi nei confronti degli altri responsabili in solido, per il ruolo di vertice ricoperto da dott. Salerno e dal dott. Scarano, ad essi compete la maggior quota di danno pari al 30 per cento ciascuno, mentre il restante 40 per cento, ripartito in parti uguali, va attribuito alla responsabilità dei dirigenti. L’Amministrazione effettivamente danneggiata dall’indebito esborso è in realtà la Regione Puglia cui spetta il risarcimento del danno subìto. Trattandosi di responsabilità per dolo deve essere escluso il ricorso al potere riduttivo ell’addebito”.

ATTO INTEGRALE

Sent. 487-2019 – G. 34194

