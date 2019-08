Foggia, Il Giornale “Non tutti vogliono Mancini”

Di:

Si tratta di Alessandro Faioli Amantino meglio noto come Mancini, ai tempi stella di Roma, Inter con un brevissimo e anonimo passaggio al Milan di Ronaldinho, scelto (manca però il comunicato ufficiale) dalla nuova proprietà per guidare la squadra. Il motivo non è calcistico. Il brasiliano, nel 2011, venne condannato in 1° grado a 2 anni e 8 mesi di reclusione per violenza sessuale e lesioni personali nei confronti di una connazionale conosciuta a casa Ronaldinho nel 2010. La rivolta, sul web, è stata immediata.

fonte “Al Foggia non vogliamo l’allenatore stupratore”