Di:

“Ho molti dubbi, mi sento, lo dico come mi viene, di me..a. Erano le 22.30, la mia Yaris era parcheggiata in zona Mongolfiera, mi hanno citofonato, sono sceso ma nel frattempo avevo già visto le fiamme. Dal bar che sta giù urlavano, ho preso gli estintori dalla corsia del box, poi sono arrivati i Vigili del Fuoco”. Giuseppe Fatigato, imprenditore, si occupa della distribuzione di ossigeno medicale, consigliere comunale del M5s eletto il 26 maggio scorso. “Non ha mai avuto problemi, vorrei sapere cosa è successo, se qualcuno mi dà indicazioni. Io sono una persona tranquilla, molto corretta nella mia azienda. E’ una cosa legata al mio impegno politico? Non lo so, si possono porre tante domande.”

Secondo quanto riportato da alcuni media sarebbe stato trovato liquido infiammabile sull’auto: “Le indagini sono in corso, nei pressi del bar c’erano delle telecamere. Ho detto in un’altra intervista ‘Questa è Foggia’, nel senso che si vive male, c’è troppa delinquenza, si rubano auto, furti, omicidi. Se questo è il futuro della città lo vedo male. Oggi succede a me, domani ad un altro, oggi hanno voluto colpire la mia persona perché non credo che abbiamo sbagliato macchina. Sento la vicinanza delle Forze dell’Ordine dopo quanto avvenuto”.

Quarato: “Atto intimidatorio preventivo?”

Giovanni Quarato, del M5s, siede con Fatigato tra i banchi dell’opposizione: “Ci stringiamo intorno al nostro consigliere, attendiamo le indagini per capire se si tratti di un atto intimidatorio. Se fosse tale non ci facciamo intimidire, se fosse un’intimidazione preventiva reagiamo continuando la nostra linea di lealtà verso gli elettori. Questo è un atto criminale. Per quanto riguarda la nostra attività politica e istituzionale non abbiamo avuto ancora modo di operare e di fare alcuna azione di contrasto, in ogni caso andremo avanti. Mi auguro sia un atto vandalico e non una minaccia ad un collega”.

Solidarietà del M5s Puglia e del Pd provinciale

Dopo la nota di solidarietà del sindaco Landella, quella del M5s Puglia “sull’ atto intimidatorio contro il consigliere di Foggia la cui autovettura è stata incendiata la scorsa notte

da ignoti. Auspichiamo che venga fatta subito la massima chiarezza sull’accaduto. Giuseppe non è solo e siamo sicuri che non si farà intimidire da questo atto ignobile. Tutto il Movimento 5 Stelle e i tanti cittadini onesti della città di Foggia sono con lui e continueranno a sostenerlo”.

“Il Gruppo del Partito Democratico esprime solidarietà politica e istituzionale al vice presidente del Consiglio comunale Giuseppe Fatigato. Siamo fiduciosi che le Forze dell’Ordine e la magistratura individuino con celerità e certezza i responsabili dell’incendio della sua automobile, così come siamo certi che il nostro collega del Gruppo del M5S saprà proseguire con serenità la sua attività in seno alla massima istituzione cittadina”.