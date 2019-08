Manfredonia, manomette accensione e ruba scooter: ritrovato il mezzo

Di:

Manfredonia, 05 agosto 2019. Manomettendo il cilindretto dell’accensione del mezzo, un ignoto aveva derubato in mattinata uno scooter in zona via Lorusso a Manfredonia.

Grazie a un celere intervento degli operatori della Polizia locale, il mezzo a due ruote è stato ritrovato nel pomeriggio e restituito al legittimo proprietario, che non ha esitato a ringraziare gli operatori di P.l. di Manfredonia.

Indagini in corso, con monitoraggio degli impianti di videosorveglianza dell’area, per poter risalire all’autore dei fatti.

Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata