Manfredonia. Partita la raccolta fondi per la festa patronale

Manfredonia. Il Gal DaunOfantino, soggetto deputato all’ organizzazione della 183^ Festa Patronale in Onore di SS Maria di Siponto, informa che da questa mattina personale autorizzato e ben identificabile con il badge personalizzato (come in foto) ha avviato l’attività di raccolta delle offerte dei fedeli e delle donazioni/sponsorship di imprese/commercianti.

Le persone autorizzate a tale attività sono: Elvira Virgilio, Michele Marasco, Raffaella De Filippo, Luciano Trotta e Antonio Armiento. Si invitano i cittadini a segnalare eventuali situazioni sospette e persone non autorizzate che in maniera truffaldina avanzano qualsiasi richiesta economica per nome e per conto dell’organizzazione della Festa Patronale.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e per il contributo che ciascuno vorrà e potrà dare per l’organizzazione delle celebrazioni della Santa Patrona di Manfredonia.