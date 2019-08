Manfredonia. Servizio Ristorazione Scolastica

Di:

Si rende noto che sono aperte le iscrizioni al servizio di Ristorazione Scolastica per l’anno scolastico 2019/2020, a favore degli alunni delle Scuole dell’Infanzia Statali, delle Scuole Primarie Statali (classi 4^ e 5^).

Il modello di richiesta disponibile presso l’UFFICIO POLITICHE EDUCATIVE – Via Maddalena, 29, o scaricabile nella sezione Modulistica, corredata dall’attestazione I.S.E.E. in corso di validità, può essere consegnata all’Ufficio Politiche Educative in Via Maddalena, 29 nei seguenti giorni di apertura al pubblico:

-Martedì: dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.40 alle ore 18.40

-Giovedi’: dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

(L’Ufficio nel mese di agosto il martedì pomeriggio resterà chiuso).

In alternativa la domanda, compilata e firmata digitalmente, insieme agli allegati, potrà essere inviata al seguente indirizzo di posta certificata protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it.

Si invita a presentare la domanda di iscrizione al servizio entro il 10 Settembre 2019.

Il Dirigente

dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda