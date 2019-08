Manfredonia. Un bilancio d’attesa

Manfredonia, 05 agosto 2019. IL COMMISSARIO prefettizio al comune di Manfredonia, Vittorio Piscitelli, ha proceduto alla riadozione del documento unico di programmazione (DUP) così come approvato dalla precedente amministrazione. Il DUP è parte integrante del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019-2021 redatto secondo la normativa vigente.

LA COMPLESSA stesura dei due documenti e relativi allegati, sottintendono il gran lavoro di riordino e razionalizzazione della contabilità dell’ente comune passata, come noto, attraverso vicende politiche-amministrative alquanto travagliate e che hanno determinato le dimissioni del sindaco e la caduta dell’amministrazione un anno prima della scadenza naturale. Il massiccio intervento della Corte dei conti e il ricorso al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, sono gli aspetti salienti di un coacervo di situazioni sulle quali gravano pesanti ombre in attesa di chiarimenti da parte della nota attività della Commissione di accesso agli atti. Interventi che hanno naturalmente influito sull’assetto amministrativo del comune.

IL PREFETTO Piscitelli avverte, fra l’altro, che “la presente deliberazione viene adottata tenendo conto del contesto normativo attuale in continua evoluzione e, per l’effetto, di stabilire che al recepimento di eventuali modifiche derivanti da successive disposizioni di forte impatto sulla finanza locale, si provvederà con l’approvazione di appositi atti, nonché con successivi provvedimenti consequenziali, al fine di porre in essere le dovute azioni, a seguito della definizione del quadro normativo di riferimento, nel rispetto di quanto deliberato con il presente atto“.

TRA i fattori innovativi intervenuti che modificano lo schema di bilancio di previsione 2019-2021, sono citati la sentenza del TAR relativa all’annullamento dell’aumento di tre volte della Cosap e conseguente riadozione del provvedimento e approvazione regolamento Cosap; la mancata conclusione dei procedimenti di alienazione dei beni comunali; la revoca della deliberazione di consiglio comunale del 18.12.2018 in merito alla modalità di gestione delle entrate tributarie e patrimoniali del comune; ricognizione della spesa del piano triennale del fabbisogno del personale.

IL BILANCIO di previsione finanziario 2019-2021 è il primo documento di programmazione economico-finanziario che segue l’adozione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e tiene conto naturalmente degli intervenuti fattori di modifica delle componenti dello schema di bilancio. Le previsioni di entrata e di spesa – viene precisato – iscritte in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, negli schemi di bilancio, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi di riferimento. Le entrate e le spese esposte si attestano per la competenza 2019 sul totale complessivo di 158.190.912,26; per la competenza 2020 su 119.639.380,55; per la competenza 2021 su 114.857.194,85.

Michele Apollonio