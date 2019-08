Mattinata, turista tedesco fa il bagno nudo in spiaggia: disposto il Tso

Di:

Disposto il «tso», trattamento sanitario obbligatorio con ricovero in un presidio psichiatrico, per un turista tedesco che si era denudato in spiaggia a Mattinata per farsi il bagno, nonostante la presenza di bambini e famiglie che hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti presso un lido balneare del centro garganico sulle scorta di una serie di segnalazioni di bagnanti infastiditi dalla presenza di un uomo che faceva il bagno nudo.

FONTE https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it