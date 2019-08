Di:

Noleggio auto all’aeroporto di Brindisi: qualità e convenienza (H1)

Le vacanze in Puglia sono proibitive in alta stagione? Non necessariamente: tutto sta nel muoversi con tempismo per selezionare le offerte più interessanti. La strategia non è scontata: chi prenota con largo anticipo, generalmente, parte avvantaggiato, ma anche il last minute può riservare dei vantaggi. Pensiamo ai voli low cost, agli appartamenti proposti a prezzi scontati e non solo: anche il noleggio auto per vacanze, infatti, può risultare conveniente per chi sa scegliere bene.

Noleggio auto a Brindisi aeroporto low cost (H2)

La vacanza in Salento si avvicina? Ancora prima di pensare all’itinerario vale la pena di soffermarsi su un aspetto fondamentale: la scelta del migliore servizio di autonoleggio per togliersi ogni preoccupazione in fatto di mobilità. Chi punta sull’autonoleggio a Brindisi aeroporto, in particolare, può usufruire di un servizio vantaggioso, pensato per tutte le tipologie di viaggiatori, incluso chi si trova ad organizzare la vacanza all’ultimo minuto. Parliamo della formula digitale full self service di Locauto, garanzia di massima flessibilità in tutte le fasi del noleggio, dalla prenotazione alla consegna dell’auto.

Per chi approfitta di questo innovativo servizio, infatti, l’auto a noleggio con Locauto è gestibile al 100% in autonomia. E, cosa ancora più importante, senza vincoli di orario perché prenotazione, ritiro e consegna possono essere effettuate in qualunque momento, indipendentemente dalle aperture degli uffici di noleggio. I veicoli abilitati al servizio, infatti, sono equipaggiati con una tecnologia dedicata che consente alla centralina di comunicare direttamente con lo smartphone. Grazie all’apposita app, quest’ultimo è in grado di sostituire in toto gli addetti al noleggio: senza peraltro rinunciare al servizio di assistenza perché il call center è attivo non stop 24 ore su 24 per fare fronte a ogni tipo di esigenza.

Oltre a offrire massima comodità nella gestione dei tempi, il noleggio full self service è sicuro e progettato per semplificare la vita agli automobilisti senza mai lasciarli soli. L’accortezza fondamentale, per chi desidera sperimentare questa soluzione, è scaricare la app sul proprio telefonino ed effettuare un primo passaggio al banco di noleggio per convalidare i propri dati e abilitare così il profilo. A questo punto, il noleggio non ha più confini!

Le offerte Locauto all’aeroporto di Brindisi (H2)

In termini di flessibilità, il noleggio Locauto è la scelta ideale, anche per chi preferisce il noleggio di tipo tradizionale. Presso l’aeroporto di Brindisi, infatti, è comunque possibile avvalersi del servizio di prenotazione e riconsegna fuori orario: una comodità in più per chi, ad esempio, subisce un ritardo del volo o deve riportare l’auto in parcheggio all’alba per non perdere l’aereo. A livello di tariffe, la prenotazione online con formula prepagata è la più conveniente: per il mese di agosto, ad esempio, le offerte di noleggio in Puglia partono da 41,40 euro al giorno. Cosa comprende la tariffa? Anzitutto un extra molto importante, il conducente aggiuntivo, da prevedere sempre in vacanza per viaggiare sicuri e alternarsi senza problemi alla guida.

Per quanto riguarda la copertura assicurativa e gli altri servizi accessori, chi prenota con Locauto può configurare facilmente le preferenze di noleggio online. Le informazioni relative a costi e condizioni contrattuali sono facilmente reperibili sul sito e presentate in modo trasparente. Prima di firmare un contratto di noleggio, del resto, vale sempre una regola fondamentale: dedicare il tempo necessario ad analizzare le singole voci di costo, prendendo in considerazione anche eventuali penali. Com’è logico, sottoscrivere un’estensione della copertura assicurativa è l’ideale per viaggiare più sereni, compatibilmente con il budget a disposizione.