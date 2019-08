Puglia: Estate indisturbata su Puglia, Basilicata e Molise

Bari. METEO: lunedì 05 agosto 2019: condizioni anticicloniche tra Puglia, Basilicata e Molise ma con caldo senza eccessi. Cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Sud-Est con temperature massime fino a 32-34 gradi sulle pianure interne, tra 28-30 lungo i litorali grazie alle brezze. Ventilazione debole variabile con mari quasi calmi o poco mossi.

MERCOLEDI’: anticiclone africano per una giornata pienamente soleggiata su Molise, Basilicata e Puglia. Cieli diffusamente sereni o al più poco nuvolosi. Temperature in ulteriore aumento con caldo intenso sulle aree interne dove si potranno sfiorare i 37-38°C ( in particolare su tavoliere e materano ). Afa alle stelle lungo le coste, specie adriatiche dove farà caldo anche di notte con valori intorno ai 30°C fin dopo la mezzanotte tra termolese, Gargano, foggiano e barese. Venti deboli o moderati a regime di brezza, in rotazione e rinforzo da Sud-Sudovest nella notte. Mari da poco mossi a localmente mossi al largo.