Scontro tra tre auto su Ponte Adriatico

(ANSA) – BARI, 5 AGO – Spettacolare incidente stradale sul ponte Adriatico a Bari che ha coinvolto tre vetture. Una delle auto, una Fiat Punto, si è completamente ribaltata. Gravi danni hanno riportato le altre due macchine: una Toyota e una Peugeot.

Nonostante il violento impatto ci sono stati soltanto tre feriti lievi che sono stati medicati in pronto soccorso in codice verde. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e personale del 118. Rilievi e indagini, per accertare le responsabilità del caso, sono stati avviati dalla polizia locale.