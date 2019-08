SuperEnalotto, in provincia di Lecce sfiorato Jackpot da oltre 200 milioni

Di:

Puglia ancora una volta a un passo dal Jackpot milionario del SuperEnalotto: un giocatore di Carmiano, in provincia di Lecce, ha centrato un “5” da quasi 19mila euro nel concorso di sabato 3 agosto, riferisce Agipronews. La schedina vincente è stata convalidata nella cartoleria La Mimosa di via Copertino 62. Il Jackpot, nel frattempo, mette in palio 203,4 milioni, premio più alto nella storia del gioco e più alto al mondo. L’ultimo avvistamento risale a più di un anno fa, il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre in Puglia l’ultimo Jackpot è invece quello da 26 milioni di euro realizzato a gennaio del 2014 a Bari.

Marzia Acampora

Agipro Srl