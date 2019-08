I volosi al Mattinata Festival 2019

Di:

Sabato 10 agosto, alle ore 21:59, nella centralissima piazza A. Moro, il Mattinata Festival edizione 2019 ospita i VOLOSI, formazione polacca di soli archi, in grado di combinare, con sapienti ed uniche sonorità, musica classica e musica tradizionale dell’est Europa.

I VOLOSI sono riusciti a creare un sound unico e un originale stile musicale, che esce dai vincoli stretti di un genere specifico. Portando ai loro limiti le potenzialità degli strumenti a corda, i cinque virtuosi che compongono questo quintetto hanno creato un genere che può tranquillamente essere apprezzato anche da un ascoltatore moderno.

Il debutto dei VOLOSI, nel 2010 al New Tradition Festival, ha riscosso ogni possibile premio, seguito negli successivi da riconoscimenti in tutta Europa. Nel 2012 il loro primo album entra nella top 20 della World Charts Europe e da allora il gruppo è stato costantemente in tour.

Ovunque si siano esibiti nel mondo hanno suscitato entusiasmo nel pubblico e ottenuto brillanti recensioni e commenti dagli addetti ai lavori. I loro concerti sono stati trasmessi dalla radio Polacca, dalla BBC e dalla TV tedesca WDR3.

Nel 2016 il gruppo ha vinto il Grand Prix Czech Music Crossroads Award del prestigioso festval Colours of Ostrava.

I VOLOSI hanno collaborato con artisti del calibro di: Mateusz Pospieszalski, Marek Mos and AUKSO Ensemble, Adam Klocek, Niaz Diasamidze, Lo’jo e il norvegese Moldestad Trio.

I VOLOSI e la loro musica vanno ben oltre la categoria della musica popolare. La loro essenza è l’energia di mondi musicali remoti che si scontrano.

Attraversare i confini fa parte del loro spettacolo. La musica tradizionale incontra strumentisti classici e viaggiano insieme, raggiungendo livelli mai ascoltati prima. La loro musica deriva dalla tradizione solo in parte. Piuttosto, sono persone immerse nella tradizione, creando un genere totalmente nuovo. Anche se la loro musica sembra familiare, è davvero del tutto originale e inimitabile.

Appuntamento a sabato 10 agosto a Mattinata, nell’ambito del Mattinata Festival 2019, per assistere a i VOŁOSI in concerto