Coinvolto nell’operazione “Nettuno”, annullato trasferimento: militare resta in servizio a Manfredonia

Bari, 05 agosto 2020. “(..) il Gip di Foggia ha concluso per l’assenza di indizi di reità a carico dell’istante; (..) la moglie convivente del ricorrente necessita di assistenza (..) il ricorso presenti profili di fondatezza specie in considerazione dell’assenza di

proporzionalità delle misure (con riguardo, in particolare, alla sede imposta) a

salvaguardia del prestigio dell’Amministrazione procedente“. Con recente ordinanza, il TAR Puglia di Bari (sez. Unica), ha accolto il ricorso proposto da B.L., rappresentato e difeso dall’avvocato Matteo Murgo del foro di Bologna, contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, non costituito in giudizio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l’annullamento tra l’altro – previa sospensione dell’efficacia – del provvedimento del 29 maggio 2020 con il quale era stato comunicato al ricorrente il trasferimento dell’odierno ricorrente presso la sede di Reggio Calabria.

L’OPERAZIONE NETTUNO. In particolare, B.L., classe 1978, riveste il grado di sottocapo di prima classe scelto NP/MS presso la Capitaneria di Porto di Manfredonia. Nell’ambito di un passato procedimento penale della Procura di Foggia, “avente ad oggetto presunte condotte illecite da parte di appartenenti alla Capitaneria di Porto di Manfredonia, era stato contestato al ricorrente B.L., in concorso con altri, i reati di falso materiale in atti pubblici commessa da pubblico ufficiale e e falsità ideologica in atti pubblici commessa da pubblico ufficiale“. Come riportato, si fa riferimento a un’attività di indagine diretta e coordinata dalla Procura di Foggia (Sostituti procuratori Ileana Ramundo e Marco Gambardella), che originò, nello scorso dicembre 2019, l’esecuzione di 4 provvedimenti cautelari, di cui 2 relativi agli arresti domiciliari (per S.M. classe 1974 nativo di Bari, e M.L., classe 1978 nativo di Manfredonia), e 2 sospensioni dai pubblici uffici per 12 mesi (per D.A., classe 1970 di Monte Sant’Angelo e N.C., residente a Manfredonia, classe 1984). Il gip dello Iacovo aveva solo parzialmente accolto le richieste dei pm Gambardella e Ramundo che avevano chiesto – per 17 indagati – due misure cautelari relative alla detenzione in carcere, sette agli arresti domiciliari, sette interdizioni dai pubblici uffici per un anno e un obbligo di dimora. In tal senso, la Procura di Foggia aveva presentato ricorso contro il rigetto delle richieste presentate dai sostituti procuratori. Le indagini sono durate sei mesi, essendo partite nel giugno 2019. Si ricorda come contestualmente all’esecuzione dei citati 4 provvedimenti cautelari, erano stati notificati avvisi di conclusione delle indagini preliminari ad altri 23 indagati.

IL RICORSO, LA VICENDA GIUDIZIARIA. Il 6 dicembre 2019 il G.I.P. del Tribunale di Foggia emanava ordinanza con la quale rigettava l’istanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di B.L., ritenendo che nessun indizio di reità gravasse sul medesimo. Il 14 febbraio 2020 il sig. B.L., presentava istanza, ai sensi di legge, volta all’ottenimento del beneficio della permanenza nella attuale sede di servizio in quanto unico referente per l’assistenza del coniuge. Il 18 febbraio 2020 il Capitano di Fregata, Comandante di Corpo della Capitaneria di Porto di Manfredonia ha determinato la concessione in capo al Sig. B.L. del beneficio delle agevolazioni dei permessi retribuiti per poter assistere in qualità di referente unico il proprio coniuge. Il 02 marzo 2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto comunicava l’avvio del procedimento nei confronti del ricorrente.

Il 19 marzo 2020 il citato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso un atto col quale aveva anticipato al sig. B.L. il trasferimento d’autorità nella sede di Reggio Calabria, precisando che seguirà ordine di movimento (ossia il provvedimento del 29 maggio 2020 che qui si impugna). Il 26 marzo 2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto emetteva nota che il periodo di esecuzione del trasferimento nella sede di Reggio Calabria sarebbe stato differito presumibilmente entro il mese di settembre 2020 e non nel mese di aprile 2020 come precedentemente comunicato.

Il 30 aprile 2020 l’Avvocato Matteo Murgo presentava al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto una memoria nella quale chiedeva l’annullamento del trasferimento per incompatibilità ambientale presso la sede di Reggio Calabria. Il 29 maggio 2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto emanava l’ordine di trasferimento dell’odierno ricorrente presso la sede di Reggio Calabria.

L’avvocato Matteo Murgo del foro di Bologna ha impugnato tale provvedimento, unitamente al provvedimento del 25 marzo 2020 di non accoglimento dell’istanza ex art.33, comma 5 della legge 104/1992, fino all’accoglimento della domanda cautelare del TAR Puglia di Bari.

“Pure l’art.32 della Costituzione – riporta l’avvocato Murgo – che qualifica il diritto alla salute come fondamentale parrebbe essere leso dai provvedimenti impugnati in quanto il trasferimento del Sig. L.C. in una sede sita ben 559 km dalla città di residenza impedirebbe allo stesso di assistere adeguatamente la moglie convivente (..). L’amministrazione resistente, dunque, non pare avere operato un corretto bilanciamento e ponderazione tra i diversi interessi in gioco così come richiesto dalla giurisprudenza amministrativa“.

