Come abbinare le sneakers femminili

Eccentriche, comode ed estremamente versatili, le sneakers sono un vero e proprio evergreen in ogni stagione.

Da tempo, grazie agli stilisti che le hanno portate in passerella, le sneakers sono uscite dalle palestre per conquistare lo streetstyle.

Che siano alte o basse, total white o super colorate, in tela o in pelle, le sneakers rappresentano un must have per il guardaroba di una donna perché riescono a fondere tendenza e comfort.

In questo periodo potrete trovare tantissime sneakers Gucci in saldo così come i modelli Prada oltre alle classiche Stan Smith Adidas.

Ma qual è il modello adatto a voi? Come abbinarle in modo chic da mattino a sera?

Eccovi alcune dritte.

Sneakers total white

Protagoniste assolute della stagione estiva sono le iconiche sneakers total white.

L’accessorio in grado di completare qualsiasi look in ogni occasione con quel tocco in più che non passa di certo inosservato.

La combo più riuscita di sempre è senza dubbio sneakers white e jeans: un outfit semplice e comodo, perfetto per il tempo libero.

Ma se desiderate portarle in ufficio nessun problema poiché possono essere tranquillamente indossate a contrasto con capi formali: abbinatele a qualsiasi tailleur o completo da ufficio per ottenere un outfit casual chic. Potete usare queste scarpe anche di sera con un abito in raso o di velluto.

Sneakers in tela

Scarpe dall’allure leggera e fresca, perfette per creare una mise romantica e raffinata. Ideali da abbinare ad una gonna midi plissettata o ad un modello con volant.

Una valida alternativa è indossarle con un abito midi dalla fantasia floreale o geometrica.

Sneakers alte in pelle

La scelta giusta per gli animi rock e dark, da abbinare a jeans strappati e chiodo in pelle.

Queste scarpe possono essere indossate anche con dei pantaloni lucidi aderenti o con dei leggins di pelle per riprodurre un aspetto sfrontato e libero dagli schemi.

Sneakers con plateau

Si tratta della rivisitazione di queste scarpe iconiche in chiave extra tall (grazie alla suola che diventa quasi una zeppa) amate da chi sogna qualche centimetro in più.

Molto trendy con gli shorts ma anche con una salopette salopette in denim, un capo causal che diventa speciale se abbinato nel modo corretto.

Sneakers a calza

Le più comode presenti in commercio, facili da abbinare e in grado di rendere futuristico anche l’outfit più classico.

Potrebbero apparire difficili da abbinare, ma siate pur certe che una volta che avrete provato la loro leggerezza e comodità difficilmente tornerete indietro.

La scelta corretta per un look urban con un tocco femminile: graziose dunque con una mini di jeans o una gonna a tubino.

Chuncky sneakers

Infine niente timore per le più sportive: per voi abbiamo le chunky sneakers comode, pratiche e cool.

Ironicamente ribattezzate in rete come “ugly sneakers” per la forma particolare e la loro suola alta, rappresentano il nuovo trend da portare ai piedi per chi non rinuncia alla sportività ma desidera un accessorio alla moda.

Perfette sia con jeans e t-shirt stampata che con un abito mini femminile, riescono a modernizzare anche un outfit più classico con pantalone largo e camicia.