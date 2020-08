Manfredonia, 05 agosto 2020. EstaTour é Il nuovo programma di STATO QUOTIDIANO dedicato all’estate, per molti la stagione più bella dell’anno. Vi daremo consigli su cosa fare durante il vostro tempo libero ma sopratutto andremo ad indagare su quello che voi state facendo o che farete in questa estate. In questa puntata andiamo per mare con la Horus Line a visitare le bellezze del Gargano lato mare.