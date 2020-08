Foggia, 05 agosto 2020. Un 14enne è stato aggredito sull’uscio di casa da due persone, che si sono poi introdotte nell’abitazione del minore, in quel momento solo. E’ quanto riporta Foggiatoday.it.

“I fatti sono accaduti lunedì, 3 agosto, in via Gentile, a Foggia. Probabile che gli spostamenti del minore fossero da giorni sotto l’attenzione dei malviventi. Dopo aver fatto perdere conoscenza al giovane, i ladri sono entrati in casa e hanno portato via circa 400 euro e gioielli per un valore non ancora quantificato“. Indagini della Polizia.