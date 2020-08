Foggia, braccia 30 metri che raccolgono pomodori per ricordare vittime caporalato

Una enorme installazione artistica – braccia di circa 30 metri che raccolgono i pomodori – sarà installata da domani sui silos dell’ex stabilimento Casillo che si trovano in via Manfredonia alla periferia di Foggia. Si tratta dell’opera dell’artista Alessandro Tricarico, realizzata con il contributo dell’organizzazione umanitaria Intersos, voluta per ricordare i due gravissimi incidenti stradali avvenuti due anni fa nelle campagne del Foggiano in cui persero la vita complessivamente 16 braccianti.

Fonte: GdM