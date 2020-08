Internalizzazione lavoratori Cup Gpi- Sanitaservice. Di Fonso “Una mossa politica”

Foggia, 05 agosto 2020. “L’internalizzazione dei lavoratori del Cup della GPI che lavora per conto della Asl Foggia è una farsa”. Lo dichiara il sindacato Usppi che “ritiene il procedimento una trovata elettorale che non da dignità ai lavoratori, che non rende a tutti la possibilità di partecipare, ma ha un solo scopo, chiudere la procedura di selezione prima delle elezioni regionali per far contento qualche amministratore regionale“.

“Si corre per assumerli entro agosto con lo scopo di internalizzare nella Asl Fg un servizio dichiarato indispensabile rispetto ad altri, ma che pone diversi interrogativi sul perché i lavoratori del Cup della azienda Gpi che lavorano per la Asl Foggia vengano internalizzati in fretta e furia, mentre i lavoratori Gpi degli ospedali riuniti che svolgono lo stesso compito restano con la Gpi, rimanendo al palo e subendo una pura ingiustizia”, dice in una nota Massimiliano Di Fonso.

“Due pesi e due misure, favorito quello dell’Asl, danneggiato e mortificato quello degli Ospedali Riuniti. Mosse politiche che giovano a pochi, che accontentano qualcuno e che fanno danno a tantissimi lavoratori e ad una comunità che crede nel diritto e nella giustizia ma soprattutto nella legalità. Per un pugno di voti, stanno mettendo in atto una serie di strategie che mirano a far prevalere la clientela rispetto alla meritocrazia, l’interesse politico rispetto alla legalità”. “Siamo ormai disgustati da iniziative che stanno creando pregiudizi ed amarezza fra i lavoratori, il vantaggio è sempre lo stesso, avere chi sponsorizza l’internalizzazione nella Sanitaservice della Asl Fg e chi non chiede lo stesso privilegio ai dipendenti Gpi degli ospedali Riuniti. Cosa si nasconde dietro l’internalizzazione?? Perché alla Asl Fg Si, e agli Ospedali riuniti No ??”.

“Non permetteremo che lo stesso procedimento discriminatorio possa mettersi in atto per il personale sanitario del 118. La dignità dei lavoratori non può essere venduta per fini elettorali pertanto lo stesso procedimento va aperto anche ai lavoratori Gpi degli ospedali riuniti. O tutti dentro, o tutti con Gpi”, conclude il Segreterio Confederale Provinciale Usppi Massimiliano Di Fonso