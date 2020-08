Libano, ferito militare pugliese nell’esplosione

Fonti ufficiali confermano che il militare rimasto ferito dalla violentissima esplosione di Beirut, in Libano, è un pugliese: Roberto Caldarulo, quarantenne, Caporal Maggiore dell’Esercito. Le sue condizioni non sono gravi. Caldarulo ha potuto direttamente informare dell’accaduto la sua famiglia, residente in località Palombaio (provincia di Bari). In servizio dall’agosto del 2013, era stato assegnato ai servizi logistici di trasporto per le missioni all’estero per il cosiddetto Battaglione Gestione Transito. Una lunga esperienza all’estero con il conferimento di numerosi elogi e medaglie al valor militare. Aveva preso parte già ad altre missioni, in Turchia e nel Kossovo. Nella tarda serata di martedì si è appreso anche del probabile ferimento di un altro militare italiano, ma nessuna conferma è ancora giunta dalla Difesa.

Fonte: rainews