Manfredonia, attivato nuovo centro raccolta rifiuti in zona Monticchio

E’ IL SECONDO Centro comunale di raccolta rifiuti ingombranti ed è ubicato in via sottotenente Antonio Troiano, zona C10 alla periferia Monticchio, nei pressi del polo degli istituti tecnici scolastici. Dalla parte opposta quindi dell’altro Centro comunale di raccolta rifiuti ingombranti sito in via Tratturo del Carmine ex mattatoio.

SARA’ aperto tutti i giorni della settimana dalle 7 alle 12 e al martedì e al giovedì anche al pomeriggio rispettivamente dalle 15 alle 17 e dalle 15 alle 18.

PER l’accesso al Centro di raccolta è stato predisposto un regolamento (consultabile al link https://www.asemanfredonia.it/wp-content/uploads/2020/07/Regolamento-Centro-Comunale-di-Raccolta-rifiuti-1.pdf) che tiene conto anche delle prescrizioni inerenti al contrasto del contagio da coronavirus. Le operazioni di conferimento dei rifiuti dovranno concludersi entro massimo 15 minuti dal momento dell’accesso. I rifiuti dovranno essere preventivamente separati (non sarà ammesso fermarsi a differenziare i rifiuti all’interno del Centro). L’accesso al Centro sarà consentito a massimo due persone per volta e le relative operazioni di scarico del rifiuto saranno a carico dell’utente: il personale del Centro non è autorizzato a dare il proprio supporto. E’ consentito, inoltre, un accesso settimanale ad utente, ferme restando tutte le regole di conferimento. Sarà, comunque, consentito l’accesso solo se muniti di mascherina e guanti regolarmente indossati (a cura dell’utente). In ogni caso sarà obbligatorio il rispetto all’interno del Centro delle distanze di sicurezza (almeno due metri) da altre persone.

Mic. Ap.