Manfredonia, insediata commissione collaudo Museo nazionale

Manfredonia, 05 agosto 2020. “Questa settimana si è insediata la commissione di collaudo al Museo nazionale archeologico di Manfredonia, che ha effettuato la prima visita in corso d’opera al cantiere. Il Castello svevo-angioino-aragonese, sede del Museo, è fra gli attrattori culturali della Puglia. Ciò ha permesso di ricevere importanti finanziamenti nell’ambito della programmazione europea, con cui il MiBACT ha potuto realizzare due progetti, il secondo dei quali è ancora in corso.

Gli interventi, iniziati nel Settembre 2019 e attualmente in fase di conclusione, prevedono il completamento del percorso espositivo, l’adeguamento impiantistico e il superamento delle barriere architettoniche. Dal prossimo Settembre coinvolgeremo la cittadinanza in alcune iniziative che sono in fase di programmazione, affinché il racconto del cantiere diventi un momento di ascolto e di crescita condivisa”.

Museo nazionale archeologico di Manfredonia